Elisa Ferreira: “Fundamentos da arquitetura europeia ainda não são suficientes para suportar crises futuras”

A vice-governadora do Banco de Portugal escolheu a incompletude da União Bancária como tema da Conferência Internacional do CIRSF – Centro de Investigação sobre Regulação e Supervisão do Sector Financeiro.

“Os fundamentos da arquitetura europeia ainda não são fortes o suficiente para suportar o impacto de uma crise futura. Este deve ser o foco dos formuladores de políticas e das instituições relevantes”, disse Elisa Ferreira.

A vice-Governadora do banco central disse que “todos os pró-europeus, entre os quais me incluo, têm o dever de abordar as questões críticas pendentes da União Bancária”.

“As reformas do setor financeiro pós-crise foram projetadas para fortalecer a estabilidade financeira, concentrando-se em melhorar a resiliência dos bancos, em pôr fim às instituições “too big to fail, em quebrar o ciclo vicioso entre o risco bancário e o risco soberano e em reduzir a fragmentação financeira”, disse.

A responsável pela supervisão no Banco de Portugal explicou que “foram envidados esforços para desenvolver um quadro regulamentar harmonizado com requisitos mais rigorosos em matéria de capital e capacidade (privada) de absorção de perdas para proteger os contribuintes, reforçando simultaneamente a prevenção e redução dos riscos”.

Na União Europeia (UE), o Single Rulebook e o European System of Financial Supervision foram introduzidos. A área do euro foi mais longe, lançando a União Bancária e as suas instituições, nomeadamente o Mecanismo Único de Supervisão (MUS) e o Mecanismo Único de Resolução (MUR) a uma velocidade surpreendente e com um sucesso louvável, realçou.

O compromisso firme e coeso da União Europeia em relação à União Bancária visava tranquilizar os cidadãos e, ao mesmo tempo, criar a confiança necessária entre os Estados-Membros. Mas, detalhou Elisa Ferreira, “à medida que os dois primeiros pilares da União Bancária foram implementados, a vontade política de construir o terceiro pilar – um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos (EDIS -European Deposit Insurance Scheme) – e de concluir a União Bancária diminuiu”.

“Novas e maiores barreiras surgiram à medida que nos aproximámos da linha de chegada que foi acordada há muitos anos. Os formuladores de políticas ficaram presos no debate redução de risco versus partilha de riscos, perdendo de vista os objetivos gerais”.

A vice-Governadora do Banco de Portugal referia-se à oposição da Alemanha à criação de um Fundo de Garantia de Depósitos Europeu (terceiro pilar da União Bancária). O governo alemão tem dito que só aceitará um esquema europeu de garantia de depósitos se ficar definido que antes de serem chamados os fundos europeus (ou seja, os contribuintes europeus) os investidores em obrigações do banco ou do Estado irão sofrer perdas, para que se elimine ou reduza a necessidade de usar os fundos europeus de intervir.

“Esta falta de determinação na conclusão da União Bancária, de acordo com os prazos acordados, comprometeu seriamente os seus principais benefícios. Hoje a União Bancária significa que as decisões de supervisão e resolução são maioritariamente europeias, enquanto o último garantidor da estabilidade financeira permanece nacional, com ferramentas limitadas para agir”, disse Elisa Ferreira que salientou que essa assimetria pode ter tido sérias consequências numa série de casos recentes, nos quais as decisões foram redirecionadas para nações individuais.

Elisa Ferreira deu o caso do Banco Popular espanhol. Se o banco tivesse entrado em liquidação (e não tivesse sido salvo pelo Santander) o Fundo de Garantia de Depósito Português teria de reembolsar os depositantes na subsidiária portuguesa, apesar de Portugal não supervisionar nem ser autoridade de resolução do banco.

A estabilidade financeira é o objetivo central da União Bancária. Poucas coisas podem ser mais destrutivas da confiança dos cidadãos nas instituições europeias do que o risco das suas economias.

Tendo em conta o desfasamento existente entre a supervisão europeia e a responsabilidade nacional, os objetivos e interesses das várias partes interessadas envolvidas não estão alinhados. Então, precisamos perguntar: quem está realmente a preservar a estabilidade financeira? E qual é a instituição capaz e realmente equipada para o fazer? Pergunta Elisa Ferreira.

Faltam elementos estabilizadores na União Bancária, disse.

É necessária uma vontade política decisiva para avançar com a conclusão da União Bancária, acompanhada de uma avaliação adequada das implicações subjacentes nos modelos de negócio dos bancos, defendeu a responsável pela supervisão bancária.

Se não avançarmos para a União Bancária em pleno, “o melhor é reconhecer coletivamente que é urgente, e no melhor interesse dos cidadãos europeus, rever as regras existentes. Se não for possível concluir a União Bancária, devemos revisitar estruturalmente o projeto. Caso contrário, corremos o risco de fragmentar o mercado único e perceber que perdemos esta oportunidade quando a próxima crise chegar”, concluiu.