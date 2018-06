Tecnologias de informação têm elevada empregabilidade

No futuro todas as profissões vão obrigar a ter, de alguma forma, conhecimentos de tecnologia, o que fará aumentar ainda mais a atual procura por especialistas em tecnologias da informação e da comunicação (TIC).

“A indústria tecnológica na Europa está a criar empregos mais rápido do que os outros setores”, assinala o Atomico State of European Tech Report 2017. Segundo o documento, elaborado por esta empresa de capital de risco, com base em dados agregados de parceiros como o Banco Europeu de Investimento, a Bolsa de Londres e a rede social empresarial LinkedIn, a tecnologia protagonizou um crescimento de 2,6% em 2017 (em 2016 tinha sido 2,1%), isto é, três vezes mais do que a média europeia que abrange todos os setores da economia.

Em Portugal, no mesmo período, os empregos na tecnologia cresceram ainda a um ritmo mais acelerado: 2,7%, colocando o país em 10.º na lista dos países com melhor desempenho na criação de emprego, que é liderada pela Irlanda. “A dinâmica vivida no atual contexto laboral em Portugal traduz-se na necessidade das empresas atraírem cada vez mais talentos recém-licenciados. São várias as áreas nas quais isto se verifica, entre elas as Tecnologias da Informação (TI), Financeira e Engenharia”, explica Mário Rocha, manager da Hays Portugal, ao Jornal Económico. E justifica: “A enorme procura do mercado mercado das Tecnologias da Informação por este tipo de profissionais, leva a que estes perfis tenham uma elevada taxa de empregabilidade no momento de término dos seus cursos superiores.”