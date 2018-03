‘Elétrico’ mais barato que o carro a gasolina? Sim, e já em 2025

Os automóveis elétricos podem vir a custar menos que os movidos a gasolina, daqui por sete anos. Para isso é preciso mais ajudas públicas, bem como a proibição do estacionamento em parques subterrâneos, das mesmas viaturas.

De acordo com a “Bloomberg New Energy Finance”, em 2024 alguns carros elétricos custarão o mesmo que os de gasolina, e ano seguinte já serão mais baratos. É fundamental que o preço das baterias de lítio seja cada vez menor, mesmo que o valor dos metais que integram esta ferramenta continue a subir.

O aumento previsto na fabricação do armazenamento de iões de lítio nas baterias deverá reduzir o preço das baterias a 56 euros por km\hora em 2030. Os pacotes de baterias rondaram em média os 156 euros por km\hora no ano passado, o que representa um custo total de 40% do veículo.