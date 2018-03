O único ponto que verdadeiramente teve forma e conteúdo político na última semana foi o discurso de Pedro Passos Coelho no Congresso do PSD. Na forma foi um exemplo de como deve ser um discurso político: argumentado, directo e violento (porque a política não é para flores de estufa) sem ser ofensivo. No conteúdo transmitiu uma mensagem que ficará na memória de quem o escutou ou leu.

Passados quase 15 dias, o que ficou na minha memória foi isto: “São vários os ministros e os secretários de Estado deste Governo que levaram o país quase à bancarrota em 2011. Não houve até agora um pedido de desculpa, um arrependimento! Quem nos garante que isto não volta a acontecer: eles são os mesmos! Os mesmos que levaram o país quase à bancarrota. Os que agora pregam moral e explicam as maravilhas do crescimento”.

Aqui está todo um anátema que se cola à pele de quem hoje nos governa e da qual “os mesmos” não se libertarão nunca. Dele não se libertarão enquanto lá estiverem e com ele viverão depois de lá saírem, sobretudo se, como é certo, não existir arrependimento. Já não falo sequer dos “mesmos” voltarem a conduzir tudo à bancarrota (o célebre “chifrudo” de que ninguém quer ouvir falar…). É claro que se isso acontecer, para mal de todos nós, a frase não só entrará na História como se arrisca a constar, e não seguramente em pé de página, de todos os manuais escolares dos nossos filhos e netos.