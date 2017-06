Eleições parciais no México testam força da oposição

O Estado do México – um dos mais populosos do país – foi ontem palco de eleições (que ainda decorriam à hora do fecho desta edição) e em causa estava a capacidade de o Partido Revolucionário Institucional (PRI) manter o governo regional (que dirige há quase 90 anos). Mas, por outro lado, o escrutínio serve também para testar a força que o novo partido de centro-esquerda, o Moreno, consegue ter junto do eleitorado.

As eleições presidenciais – que deverão ter como principais protagonistas Andres Manuel Lopez Obrador (ex-Partido da Revolução Democrática e agora líder do Moreno) e Enrique Peña Nieto, o atual presidente, pelo PRI – estão marcadas apenas para o final de 2018, mas todos os indicadores contam, num país imerso na crise.

O Estado do México é uma espécie de México em ponto pequeno: a violência e a corrupção são duas epidemias que marcam a vida dos mais de 17 milhões de mexicanos que aí vivem. O atual governador, Eruviel Ávila, conseguiu 65% dos votos nas últimas eleições, mas a verdade é que o partido tem vindo a perder alguns dos seus principais bastiões regionais. Se a oposição ganhar no Estado do México, o PRI poderá ver-se obrigado a rever a sua estratégia nacional – uma vez que os sintomas de cansaço do eleitorado começam a acumular-se perigosamente.