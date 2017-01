Elefantes não sprintam como gazelas

Os elefantes são grandes fortes e sólidos. Têm boa memória. As gazelas são rápidas, esguias e frágeis. Sobreviventes. Ambos vivem em grupos de pares e têm predadores à espreita dos mais frágeis. Não é qualquer predador que faz frente a um elefante, e poucos têm a velocidade das gazelas. Os elefantes pensam cuidadosamente e têm memória de crises passadas (secas) e de salvaguardas (reservas de água). O dia da gazela é o jogo da sobrevivência.

O paralelo com o mundo animal nem sempre é uma boa analogia no caso das empresas: por exemplo, estes animais vivem na sua zona de conforto, na realidade, os unicórnios não existem, etc. No mundo empresarial, as gazelas (startups de crescimento acelerado) tem vantagem na decisão rápida e facilidade no pivô do modelo de negócio. Mas podem morrer amanhã. Os elefantes (grandes empresas, negócios consolidados) têm robustez e vivem em relativa segurança.

O que motiva as diferenças e como podem as grandes empresas emular a velocidade de gazelas?