Electra Meccanica Tofino anuncia 400 km de autonomia

Pelo nome não aparenta, mas o Tofino, da Electra Meccanica, é um roadster canadiano. E o primeiro de dois modelos 100% elétricos que a marca apresentou no Salão de Vancouver, que decorre até ao próximo dia 2 de abril. Com linhas que não escondem a sua inspiração no Roadster do carroçador Intermeccanica, o Tofino apresenta-se como um modelo de linhas clássicas e tecnologia moderna. Com uma capota rígida retrátil, a Electra Meccanica promete espaço na bagageira para uma escapadela de fim de semana de cabelos ao vento.

E a saída não tem de ser para perto, já que a autonomia anunciada do Tofino é de 400 km, para o que concorrerá certamente a carroçaria feita de compósitos de tecnologia aeroespacial. O motor que o equipa acelera dos 0 aos 100 km/h em menos de sete segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km/h.

Disponível em cinco cores, o Tofino chegará aos concessionários em 2019 por um preço que rondará os 37 mil dólares, cerca de €34.500.