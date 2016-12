El Gordo calhou à “geringonça” espanhola

A lotaria de Natal do El Gordo saiu a uma dezena de funcionários da sede do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

Cumprindo a tradição anual, alguns funcionários da sede de Calle Ferraz combinaram tentar a sua sorte na lotaria e compraram uma décima do 66.513, que foi o número premiado com um prémio associado de 400 mil euros, de acordo com o El País.

O Partido Comunista, que tinha adquirido uma grande parte das cautelas do segundo prémio, vendeu-as a habitantes do município de Pinos Puente (Granada). De acordo com o El Mundo, as cautelas vendidas tinham o prémio de 56 milhões de euros.

“Tenho quatro filhos pequenos, toda a minha família está desempregada, não tinha dinheiro nem para comprar brinquedos para as crianças”, explicou uma premiada, perto da câmara da localidade. Segundo o El País, as comemorações juntam flamenco, palmas e guitarras. “Vou ajudar a minha família toda e dar uma boa festa de Reis às minhas crianças”, continuou.