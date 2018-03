El Corte Inglés em guerra contra a Amazon por causa do comércio eletrónico

O presidente da cadeia espanhola de hipermercados El Corte Inglés, Dimas Gimeno, pede “regras de jogo homogéneas” para poder competir com a Amazon e outros grandes operadores do comércio eletrónico. “Não temos medo de igualar os preços, o problema é que se igualarmos os preços com alguns desses senhores, os grandes oepradores, estaremos a vender abaixo do preço de custo e isso não pode ser,” afirma o executivo, citado pelo jornal “El Economista”.

“Há empresas do setor ‘online’ que não estão sujeitas a restrições de horários comerciais e cuja fiscalidade não se assemelha ao quadro em que operam as empresas de distribuição tradicionais como a nossa. Necessitamos de um quadro ao nível europeu que nos permita competir em igualdade de condições”, sublinha Gimeno.

Estas declarações do presidente do El Corte Inglés foram proferidas hoje no âmbito de uma conferência na Câmara de Comércio de Barcelona. Gimeno criticou também o facto de a atual legislação comercial ser “do século XX” e, portanto, “não corresponder à realidade do século XXI”.