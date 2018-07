Eis as recomendações de cibersegurança da ESET para as férias

A ESET recomenda deixar a maior parte dos seus dispositivos em casa. Desta forma, não só terá menos equipamentos que pode perder como estará a dar menos oportunidades de furto de informação pessoal aos cibercriminosos. Certifique-se de que os sistemas operativos e as aplicações dos dispositivos que levar consigo têm as atualizações de segurança em dia. Isto impede que o software com vulnerabilidades conhecidas não seja abusado por cibercriminosos.

Independentemente dos dispositivos que levar consigo, confirme que o ecrã está protegido com uma password ou código PIN único e forte ou um dos métodos de autenticação biométricos disponíveis, como leitor de impressões digitais ou reconhecimento facial.

A perda de informação pessoal armazenada num portátil ou smartphone pode causar ainda mais problemas do que a perda do dispositivo em si. Assim, veja se toda a sua informação importante está bem guardada em vários sítios, preferencialmente longe uns dos outros. Resista à tentação de partilhar nas redes sociais que você e a sua família estarão fora de casa num certo período de tempo. Fazer isto pode expô-lo a uma intrusão física da sua casa, comprometendo os dispositivos e os backups que deviam ter sido deixados em casa segundo as recomendações acima.