Egipto aumenta preço dos combustíveis em 50%

Na próxima semana a gasolina em Portugal vai manter-se com os preços atuais (ainda que o gasóleo possa subir ligeiramente), mas as boas notícias não chegam para todos os condutores – e que o digam os egípcios. O governo do Egipto anunciou este sábado o aumento do preço da gasolina em 50%.

O Ministério do Petróleo do Egipto revelou esta manhã a nova subida dos preços do combustível para tentar responder à crise económica no país e diminuir o deficit do Estado, pelo que haverá várias subidas nos bens básicos.

A partir de hoje, 16 de junho, o preço da gasolina mais utilizada entre os egípcios [80] aumentou de 3,65 libras egípcias para 5,5 libras egípcias (0,20 dólares para 0,31 dólares, na cotação atual), o que representa o aumento de 50,7%, conforme as notícias veiculadas pela imprensa local e internacional.