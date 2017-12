Efetivo do SEF no aeroporto de Lisboa “manifestamente insuficiente”, alerta sindicato

“Qualquer efetivo inferior a 250 inspetores no aeroporto de Lisboa é manifestamente insuficiente, nós temos aqui um efetivo na casa dos 160 inspetores. Há aqui um défice que é do conhecimento público”, disse aos jornalistas o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, Acácio Pereira.

O aeroporto de Lisboa vai contar a partir de hoje com 44 novos inspetores do SEF, reforço que se prolonga até 05 de janeiro e significa um aumento de cerca de 30% dos efetivos naquele posto de fronteira.