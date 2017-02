Efeito Trump pode trocar as voltas ao mercado petrolífero

O mercado petrolífero tem estado focado nos cortes de produção da matéria-prima, mas há uma pessoa que pode impedir uma subida gradual dos preços do petróleo ao longo deste ano. Donald Trump, que parece que é omnipresente, encabeça a lista de fatores com impacto no mercado.

O corte de 1,5 milhões de barris na produção de petróleo acordado entre membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros países produtores como a Rússia, está a ser cumprido, apesar da incerteza que rodeava o acordo. O cumprimento parecia uma das principais razões para a estabilização e subida dos preços por barril após dois anos e meio de turbulência.

No entanto, as políticas norte-americanas, o America First Energy Plan e as decisões de Trump vão elevar a volatilidade dos preços do petróleo em 2017, de acordo com o líder da divisão asiática do Grupo Vitol , uma das maiores trades de matérias-primas no mundo. “O mercado vai ser muito volátil”, explicou Kho Hui Meng, em entrevista à Bloomberg.

“Há preocupações em relação às políticas dos EUA. Com a nova administração, há muita especulação. Não podemos prever o futuro, vamos ter de esperar”. Kho Hui Meng acredita que os preços do barril de petróleo Brent vão oscilar entre os 52 e os 62 dólares, mas também que a estrutura de mercado se poderá alterar no último trimestre do ano. Ontem a cotação desta commodity negociava perto dos 56 dólares.

Apesar de ser um tema controverso, alvo de críticas devido aos riscos ambientais, o novo presidente parece também empenhado em incentivar a exploração de petróleo de xisto. “A administração Trump vai aceitar o petróleo de xisto e a revolução do gás que pode trazer emprego e prosperidade a milhões de americanos”, refere o plano energético de Trump que visa “maximizar os recursos americanos” e libertar-se da “dependência de petróleo estrangeiro”.

Ameaça Irão

Outra das questões prende-se com as sanções anunciadas sexta-feira pelos EUA a 25 indivíduos e entidades no Irão, relacionadas com testes de mísseis. Sendo o Irão um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e que regressou ao mercado apenas no ano passado após o levantar das sanções ao país, alguns analistas acreditam que novas sanções poderão ter impacto significativo.

“O petróleo e gás vão ser afetados por isto, enquanto outras vertentes do setor energético, como a eletricidade, são mais domésticos e estão mais relacionados com a mão-de-obra e recursos no país”, disse o diretor do Instituto de Energia da Universidade de Texas em Austin, à Bloomberg.

Mas a opinião não é consensual. O economista especializado em energia da WTRG Economics, James Williams, acredita que “é pouco provável que estas ações causem problemas significativos a menos que a resposta do Irão seja de importunar mais os navios no Golfo Pérsico”, segundo afirmou em declarações ao Market Watch.

Por outro lado, a volatilidade pode não ser um indicador negativo, pelo menos para as empresas de trading como a Vitol. É que no atual funcionamento do mercado, se os preços futuros forem mais altos que os níveis atuais, as empresas podem comprar petróleo a baixo preço, armazenar a matéria-prima e voltar a vender quando os preços subirem novamente.

A volatilidade dos preços foi um dos fatores que contribuiu para os lucros de 1,6 mil milhões de dólares da Vitol em 2015. A estrutura ainda está “bastante flat e os investidores continuam à espera”, disse Kho Hui Meng. “Assim que chegarmos a uma situação backwardation, na qual ainda não estamos, os investidores começarão a pensar na viabilidade do armazenamento”.