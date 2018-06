Efectividade

Não há dúvida que o negócio de futuro é o tratamento dos dados pessoais, nomeadamente os que incidem sobre consumo, saúde, finanças, dando início a uma nova era de personalização de serviços. O perigo de utilização indevida desses dados é evidente. Um exemplo são as seguradoras que adorariam ter dados mais sensíveis e assim calcular o risco e diferenciar o prémio cobrado. Neste sentido, o regulamento é bem-vindo, uma vez que os consumidores tendem a dar muito mais informação do que pensam e a serem bombardeados com publicidade de empresas sem consentimento.

No entanto, o pânico registado na implementação do Regulamento de Protecção de Dados (RGPD) trouxe à memória a loucura do bug do ano 2000.

O primeiro desafio teve a ver com a criatividade necessária para abordar o assunto e ao mesmo tempo não perder a base de dados. A maioria das empresas demonstrou falta de conhecimento, nomeadamente quanto à necessidade de consentimento tácito por parte do consumidor, tendo-se limitado a uma informação da alteração da sua política de protecção de dados.