EFAPEL cresceu 18% no ano passado e quer manter ritmo este ano

A faturação da EFAPEL, maior fabricante portuguesa de aparelhagem eléctrica de baixa tensão, cresceu 18% no ano passado, face a 2016, para 35,5 milhões de euros, informou a empresa, em comunicado.

A empresa, com sede em Serpins, no concelho da Lousã, tem como objetivo manter o mesmo ritmo de crescimento no primeiro semestre deste ano, prevendo uma faturação de 21 milhões de euros.