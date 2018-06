Efacec assina contrato para construir central de energia solar no Chile

A portuguesa Efacec foi escolhida pela chilena D’E Capital para liderar a construção e operação de uma central solar em Santiago, no Chile. A operação, que deve entrar em operação ainda este ano, vem reforçar o posicionamento no mercado solar da Efacec no Chile, elevando para quase 70MW a sua potência instalada no país.

A construção e operação da central solar terá lugar no parque solar La Blanquina, na região de O’Higgins, localizada a 80 quilómetros a sul de Santiago. O parque ocupa uma área de cerca de 20 hectares e vai ter uma capacidade de produção anual superior a 26GWh, o equivalente à energia consumida por mais de 9 mil lares do Chile anualmente.

A empresa portuguesa foi escolhida pela D’E Capital, que se dedica a investir no desenvolvimento e construção de projetos de energias renováveis, após um concurso no qual foram apresentadas oito propostas. Entre os projeto em concluso incluíam-se o fornecimento de serviços de engenharia, design, procurement, construção, comissionamento e garantia de máquinas e equipamentos elétricos.