Eduardo Jesus rejeita que tenham dormido milhares de pessoas no Aeroporto da Madeira

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura reuniu hoje várias entidades aeroportuárias para afinar um plano em caso de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira. Nesta ocasião Eduardo Jesus que tutela estas áreas rejeitou que tenham dormido milhares de pessoas na infraestrutura durante a passada semana.

Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura aproveitou para esclarecer os acontecimentos que ocorreram no Aeroporto da Madeira durante a última semana. “Tivemos 148 voos cancelados, mais 30 e tal divergidos, 15 mil pessoas afetadas e apenas dormiram na aerogare 300 pessoas. Não andam a dormir aos milhares pessoas no aeroporto e é bom que se desmistifique esta ideia”, esclareceu. “O ideal é não pernoitar ninguém. Não existe nenhum aeroporto do mundo nem hotel em Portugal com capacidade para alojar 15 mil pessoas”, acrescentou.

“Cada uma das entidades tem o seu plano para uma circunstância de inoperacionalidade do aeroporto. Interessa-nos que desses planos resulta um plano que seja integrado que vise a melhoria das condições das pessoas e a resposta que é gerada durante este período de inoperacionalidade”, disse Eduardo Jesus salientado que a ANA vai ser a entidade responsável pela elaboração deste plano integrado.