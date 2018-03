EDP vende 150 milhões de défice tarifário

A EDP – Energias de Portugal, acaba de comunicar ao mercado que a sua subsidiária EDP Serviço Universal, comercializador de último recurso do sistema eléctrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou hoje a venda de 150 milhões de euros do défice tarifário de 2017, relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial.

Este défice tarifário resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2017 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2015 e 2016).

A EDP tem vindo a fazer várias operações de titularização de créditos de dívidas do défice tarifário do sistema energético em Portugal.