EDP Renováveis vende participação em parque eólico na Escócia

A EDP Renováveis vendeu uma participação de 20% no parque eólico de Moray Offshore (East), no nordeste da costa da Escócia, anunciou esta segunda-feira a empresa subsidiária da portuguesa EDP – Energias de Portugal.

A participação foi cedida pela EDPR UK, subsidiária britânica da EDP Renováveis, à Diamond Generati Europe, uma subsidiária da Mitsubishi Corporation, sediada no Reino Unido e responsável pela geração de energia e de negócios no segmento downstream na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

As empresas chegaram também a um acordo sobre uma participação adicional de 13,4%, a ser vendida pela EDPR à Diamond Generati Europe sob os mesmos termos e condições.

Os valores do negócio não foam divlgados.

O parque eólico de Moray Offshore (East) era detido em 77% pela EDP Renováveis e em 23% pela francesa Engie, um dos maiores produtores de energia do mundo.

Em setembro de 2017, a Moray foi premiada pelo Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido com um Contrato por Diferenças (CfD) com duração de 15 anos para a entrega de 950 MW de geração eólica offshore.

O parque eólico offshore de Moray, localizado no Mar do Norte, na costa da Escócia, tem conclusão prevista para 2022 e irá gerar energia suficiente para abastecer aproximadamente um milhão de residências.