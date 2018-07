EDP Renováveis: segundo maior acionista exige esclarecimentos sobre OPA

A MFS – Massachusetts Financial Services, gestora de ativos norte-americana e segundo maior acionista da EDP Renováveis, mostrou grande preocupação relativamente às condições da oferta pública de aquisição (OPA) que foi lançada pela China Three Gorges. Esta preocupação dos norte-americanos foi demonstrada através de uma carta aberta dirigida à administração da EDP Renováveis a quem exige mais esclarecimentos sobre os contornos desta operação.

Assim, a MFS – Massachusetts Financial Services começa por recordar a EDP Renováveis que a OPA da China Three Gorges sobre a EDP (anunciada a 11 de maio) foi tornada pública no mesmo dia no mesmo dia do que a OPA à EDPR, pelo que esta operação estaria dependente de um conjunto de condições que poderia impedir o avanço do negócio.

“A MFS está preocupada porque estes pré-requisitos para o lançamento da oferta sobre a EDP Renováveis pode resultar numa incerteza prolongada em torno do calendário da oferta sobre a EDP Renováveis, que pode desencorajar o lançamento de potenciais ofertas concorrentes”, lê-se na carta da MFS, citada pelo jornal Expresso.