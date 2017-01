EDP Renováveis produz mais 14% de eletricidade em 2016

A EDP Renováveis produziu 24,5 terawatts hora (TWh) de energia renovável em 2016, um incremento anual de mais 14% de acordo com informação divulgada no site CMVM. De acordo com informação divulgada pela EDP Renováveis, este aumento da produção “beneficia das adições de capacidade ao longo do ano assim como do superior factor de utilização (30% em comparação com 29% em 2015)”.

Nesta informação divulgada pela CMVM, destaque para o aumento da produção de eletricidade em Portugal, um incremento de 53% que aconteceu alavancado pela consolidação dos ativos do consórcio Eneop.