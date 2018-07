EDP Renováveis mantém Comissão Executiva liderada por Manso Neto

A EDP Renováveis já escolheu as Comissões afectas ao Conselho de Administração. Em comunicado, e na sequência do Conselho de Administração realizado a 27 de junho de 2018, e da proposta da

Comissão de Nomeações e Retribuições, a EDP Renováveis manteve a Comissão Executiva composta por: João Manuel Manso Neto (Presidente); João Paulo Costeira; Duarte Bello e Miguel Angel Prado.

A Comissão de Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas passou a ser composta por · Acácio Mota Piloto (Presidente); por Francisca Guedes de Oliveira e por Maria Teresa Costa Campi.

Por sua vez a Comissão de Nomeações e Retribuições passou a ser composta por António Nogueira Leite (Presidente); por Francisca Guedes de Oliveira e por Conceição Lucas (ex-administradora do BCP).

“Na sequência destas resoluções relativas aos órgãos de governo e de supervisão da empresa, a Comissão de Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas e a Comissão de Nomeações e Retribuições da EDPR continuam a ser compostas apenas por membros independentes”, assegura a EDP Renováveis.

Na sequência da Assembleia-Geral Extraordinária da passada quarta-feira, dia 27 de junho, o Conselho de Administração da EDP Renováveis passou a ter 15 membros, uma redução face aos 17 elementos que agora integram este órgão para o próximo triénio.

No Conselho de Administração mantiveram-se António Mexia (chairman), João Manso Neto (vice-chairman e presidente executivo), João Paulo Costeira, Duarte Bello, Miguel Angel Prado, Manuel Menéndez, Gilles August, António Nogueira Leite, Acácio Piloto, Francisca Guedes de Oliveira, Allan J. Katz e Francisco Seixas da Costa. Entram duas novas mulheres — Maria Teresa Costa e Conceição Lucas –, elevando para três o número de administradoras. Foi ainda nomeado administrador, Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo, por um conjunto de acionistas que actuam no exercício do direito de representação proporcional, gerido por Axxion, e Massachusetts Financial Services.

Saíram do ‘board’ da EDP Renováveis: Nuno Alves; João Mello Franco (que era administrador independente); João Lopes Raimundo, também independente; Jorge Santos (independente) e José Ferreira Machado (independente).

Segundo os estatutos da empresa pelo menos 25% dos membros do Conselho de Administração deverá ter a condição de Independente.

A EDP Renováveis é atualmente detida em 82,6% pela EDP. Ambas as empresas são alvo de ofertas públicas de aquisição (OPA) da China Three Gorges, a principal acionista do grupo EDP.