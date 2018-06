EDP Renováveis elege hoje administração para o próximo triénio com representação de minoritários

Os acionistas da EDP Renováveis reúnem-se quarta-feira em assembleia-geral extraordinária para eleger o Conselho de Administração para o próximo triénio, que será reduzido a 15 elementos, e no qual os minoritários passarão a ter lugar.

De acordo com informação da empresa liderada por João Manso Neto ao mercado, a Axxion e a Massachusetts Financial Services Company constituíram um conjunto de acionistas que vai exercer o direito à nomeação proporcional de um membro do Conselho de Administração da EDP Renováveis.

A Axxion e a Massachusetts Financial Services Company afirmam ser gestores de fundos titulares de 51.583.595 ações, representando 5,913% do capital social da EDP Renováveis, detida em 82,6% pela EDP.