EDP Renováveis brilha na bolsa apesar do “desmentido” da Engie

As ações da EDP Renováveis fecharam em alta de 5,80% para 8,850 euros e puxaram pelo PSI 20 (+0,79% para 5.572,4 pontos).

“Após uma recente especulação sobre a intenção da Engie de lançar uma oferta pública de aquisição sobre as ações emitidas pela EDP Renováveis, a Engie gostaria de esclarecer que, sendo uma das principais empresas europeias de serviços públicos com operações mundiais, avalia constantemente oportunidades de investimento. Dito isto, a Engiegostaria de deixar claro que não tomou qualquer decisão em relação à EDP Renovávies e atualmente não está a preparar o lançamento de qualquer oferta pública de aquisição sobre ações da EDP Renováveis”. O que ficámos a saber? que a Engie não descarta aquisições, mas ainda não está a preparar qualquer oferta concorrente à EDP Renováveis, que está sob OPA da China Three Gorges.

Recorde-se que a EDP tem 82,56% da EDP Renováveis, e que a OPA da CTG está indexada à OPA lançada sobre a EDP; o que significa que passará a OPA obrigatória se a oferta sobre a casa-mãe tiver sucesso. Portanto o preço oferecido pelos chineses (7,33 euros) será ajustado às regras inerentes à categoria de OPA que terão de lançar.

O mercado nacional encerrou em alta , revelando tal como na semana passada uma overperformance face aos pares europeus.

O BCP (-0,72% para 0,2635 euros), a Mota-Engil (-1,02% para 2,90 euros) no dia em que o Caixa BI subiu em 3% (mais 10 cêntimos) o preço-alvo da Mota-Engil, de 2,90 para 3 euros. “Estimamos que o segmento da engenharia e construção cresça na Europa, no período de 2018 a 2020, nomeadamente em Portugal, impactado pelas grandes obras públicas: a extensão do aeroporto de Lisboa, o alargamento do metropolitano de Lisboa e do Porto, a construção de um novo terminal de contentores em Sines, entre outros”, sublinham os analistas.

Os CTT (-1,05% para 3,022 euros) estiveram entre os piores performers, penalizando a bolsa portuguesa.

No sentido oposto, destaque para a Corticeira Amorim que valorizou 2,55% para 11,240 euros. Por sua vez a EDP subiu 0,91% para os 3,431 euros.

A Navigator fechou em alta de 1,76% para 5,190 euros, já a Altri ganhou 1,05% de valor em bolsa para 8,640 euros.

A Galp subiu 1,07% para 16,12 euros. O preço do petróleo sobe nos EUA (+1,75%), enquanto que o preço do Brent apresenta uma subida de 0,79% para 75,32 dólares.

Os índices europeus fecharam mistos, sem tendência definida. O FTSE 100 subiu 0,61% para 7.555,95 pontos; o global EuroStoxx 50 caiu 0,01% para 3.368,7 pontos, o DAX caiu 0,29% para 12.234,3 pontos. Já a praça de Milão fechou em alta de 0,30% e o Ibex de Madrid valorizou 0,20%.

O sentimento entre os exportadores alemães continuou a enfraquecer neste mês. As expectativas de exportação do instituto Ifo na indústria caíram para 12,4 pontos em junho, face a 13,6 pontos em maio, marcando a sétima queda consecutiva. A dinâmica da economia mundial está a perder ímpeto e isso está a afetar as exportações alemãs.

Pela primeira vez desde dezembro de 2016, os fabricantes de automóveis alemães não esperam nenhum crescimento nas exportações. Este mês também foi posto um claro travão nas expectativas de exportação nas indústrias elétrica e alimentícia. Os produtores dos ramos de têxteis e vestuário, pelo contrário, estam muito mais otimistas em relação aos negócios com o estrangeiro.

Esta semana foi conhecido que o índice de sentimento económico IFO na Alemanha caiu dos 102.3 em maio para os 101.8 em junho, face aos 101.70 esperados.

A nível macro, destaque ainda para a informação divulgada pelo CPB – Gabinete de Análise da Política Económica dos Países Baixos, em abril de 2018 o comércio mundial teve um aumento estimado de 0,7% face ao mês anterior. Em março de 2018, o comércio mundial diminuiu 1,2% face ao mês anterior.

Os juros soberanos sobem na Alemanha 1,3 pontos base para 0,34%, ao passo que os juros portugueses também agravam (+14,6 pontos base para 1,88%) e os espanhóis idem (+4,5 pontos base para 1,395%) e por fim Itália vê os juros agravarem 6,9 pontos base para 2,895%.

O euro cai 0,25% para 1,1675 dólares.