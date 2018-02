EDP Renováveis assina contrato para vender 200 MW durante 20 anos nos EUA

A EDP Renováveis assinou um contrato para fornecimento da energia renovável produzida pelo parque eólico norte-americano de Prairie Queen pelo período de 20 anos. Este parque eólico tem uma capacidade de produção de 200 MW e tem o início das operações previsto para 2019.

Em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis refere que o contrato foi assinado através da sua subsidiária Renewables North America LLC com a norte-americana Great Plains Energy.

“Graças a este novo acordo, a EDPR irá expandir a sua presença no Kansas para um total de 600 MW e já garantiu 1,5 GW em acordos de longo prazo nos EUA para projetos que serão implementados no período de 2016-2020”, refere a empresa.

Acrescenta que estes acordos já representam 82% dos “1,8 GW do objetivo de expansão da capacidade dos Estados Unidos para este período, tal como foi anunciado no Capital Markets Day do Grupo EDP, em maio de 2016”.

A EDP Renováveis é controlada em 82,6% pela EDP.