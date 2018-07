EDP Renováveis assegura venda de produção de parque eólico grego

A EDP Renováveis comunicou através da CMVM ter assegurado a venda de produção do parque eólico grego Livadi com 45 MW de capacidade.

De acordo com comunicado enviado à CMVM, a EDP Renováveis “assegurou um Contract for Diference (CfD) de 20 anos, na sequência do leilão de energia Grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Livadi com 45 MW de capacidade. O projecto, localizado na região central da Grécia, tem inicio das operações esperado em 2020”.

A EDP Renováveis assegura que, com este novo contrato, irá incrementar a sua presença europeia através da “entrada num novo mercado com um desenvolvimento sustentável do seu recurso de energia renovável. O leilão teve uma capacidade total de 176 MW, dos quais a EDPR obteve c.25%”.