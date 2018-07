EDP Renováveis assegura quatro contratos para venda de energia nos EUA

A EDP Renováveis revelou esta tarde à CMVM que estabeleceu, através da subsidiária EDP Renewables North America LLC, quatro contratos com a duração de 15 anos, com três empresas do segmento comercial e industrial para a venda de energia produzida por dois parques eólicos com capacidade total de 405 MW.

Com esta contratualização, a EDPR supera assim os objetivos de adições de capacidade previstos no plano estratégico ano e meio antes do previsto, tal como salientou António Mexia, presidente da EDP, em declarações ao Jornal Económico: “Alcançar este objetivo um ano e meio antes do previsto é mais um sinal da visibilidade e capacidade de entrega do investimento com que nos comprometemos com o mercado”.

Esta operação tem lugar numa altura em que tanto a EDP como a sua participada EDP Renováveis estão debaixo de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges. A presença do grupo no mercado norte-americano será um dos ‘temas quentes’ da OPA chinesa, dado que a CTG é uma empresa controlada pelo governo de Pequim e a aquisição do controlo do grupo EDP necessitará do aval do Congresso dos Estados Unidos.