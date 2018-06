EDP Renováveis alerta para risco de venda da operação nos EUA

No relatório de resposta à OPA, a administração da EDP diz que dada a importância para a EDP Renováveis e para a EDP da plataforma de renováveis nos Estados Unidos, no sentido de permitir a exposição a um mercado líder a nível global e a uma fonte de crescimento de longo-prazo rentável, de baixo risco e sustentável, “as potenciais consequências das autorizações necessárias poderão resultar num impacto material na estratégia e perspectivas de crescimento da EDP”.

“Contudo, o Conselho de Administração Executivo constata a intenção da Oferente de procurar o envolvimento da equipa de gestão da Sociedade Visada em relação a qualquer condição específica ou acordos que possam ser necessários”, salienta a empresa liderada por António Mexia.

Esta preocupação é também manifestada pela administração da EDP Renováveis, liderada por João Manso Neto, à OPA lançada também pela China Three Gorges, que faz a sua análise com base nas possíveis repercussões da Oferta sobre a EDP Renováveis, especificamente no seu portefólio, no plano de negócios e stakeholders.

“De entre as numerosas autorizações e condições regulatórias que deverão ser satisfeitas para que a Oferta possa ser lançada, a Oferente identificou, como condicionantes ao lançamento da Oferta, a obtenção: da aprovação por parte da CFIUS não sujeita a condições, a não ser que tais condições sejam aceites pela Oferente; e de uma decisão final por parte da FERC a autorizar a aquisição, conforme descrita no Projecto de Prospecto e no Projecto de Anúncio de Lançamento e sem alterações”.

A CFIUS é um órgão composto pelos responsáveis dos principais departamentos e agências federais dos Estados Unidos da América, presidido pelo Secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Este órgão tem autoridade para autorizar transações que resultaram ou podem resultar na aquisição de controlo por uma entidade estrangeira de uma actividade comercial nos Estados Unidos.

As transações que não sejam autorizadas por este órgão (CFIUS) podem ser objecto de medidas adversas por parte do Governo dos Estados Unidos da América, alerta a EDPR.

Em relação ao pedido de autorização para a transação (aquisição indirecta de controlo da EDPR North America pela CTG no âmbito da Oferta) pela CFIUS, “o Conselho de Administração Executivo tem conhecimento que a transmissão indirecta da titularidade dos activos da EDPR North America em benefício da Oferente poderá ser sujeita a considerações relativas à segurança nacional no âmbito da actividade de produção de energia eléctrica”, diz a administração da EDPR (e também a administração da EDP).

Neste contexto, a CFIUS poderá sujeitar a Oferta a um escrutínio alargado, dando origem a um longo processo de revisão, que pode eventualmente resultar na imposição de compromissos e/ou condições (habitualmente designados por remédios e/ou medidas mitigadoras), diz a visada.

Existe também a possibilidade de a transacção não ser autorizada pela CFIUS.

Já a FERC é uma agência independente que regula a actividade de transporte de energia eléctrica, gás natural e petróleo entre estados. À FERC também compete a revisão de propostas de construção de terminais de gás natural liquefeito e condutas de gás natural entre estados bem como o licenciamento de projectos hídricos, tendo ainda competência para analisar determinadas fusões, aquisições e transacções societárias de entidades ligadas ao sector da energia.

A FERC é competente, nos termos das leis federais dos Estados Unidos, para autorizar alterações no controlo a montante de serviços públicos, avaliando se determinada transacção é, ou não, do interesse público (em relação ao efeito da transacção na concorrência, preços da energia eléctrica e regulação).

Ora, “a natureza da Oferente pode determinar uma revisão mais exaustiva da transação pela FERC e, em determinadas circunstâncias e conjuntamente com a análise da CFIUS, a imposição de compromissos ou condições (habitualmente designados por remédios ou medidas mitigadoras)”, alerta a EDPR.

Dada a importância do mercado de renováveis nos Estados Unidos para a EDP, quaisquer condições poderão ter impacto na estratégia e no potencial de crescimento da EDP avisa a administração da EDP Renováveis.

Além do mais, no Projecto de Prospecto, a Oferente declara que “o mercado dos Estados Unidos da América é um mercado relevante para o cunho da Sociedade Visada nas energias renováveis a Oferente irá cooperar de perto com todas as autoridades reguladoras relevantes para preservar a manutenção e integridade desta plataforma”. No entanto, diz a EDPR, “do Projecto de Prospecto não é evidente quais as intenções da Oferente caso sejam impostos compromissos ou condições, em particular o eventual efeito destas nos stakeholders da EDP e da EDPR, sem prejuízo do facto de a Oferente incluir a sua intenção de procurar o envolvimento e parecer da equipa de gestão da EDP relativamente a termos ou condições específicos que possam ser necessários para alcançar tais compromissos”, lê-se no relatório.

Em relação à Oferta EDPR, e a sua articulação com a OPA à EDP, “o Conselho de Administração é da opinião de que esta matéria necessita de ser clarificada”.

Os documentos da OPA expressam a intenção da China Three Gorges de manter em funcionamento a atividade da EDP Renováveis e suas subsidiárias. “A Oferente pretende manter o estatuto autónomo da EDP Renováveis, bem como as atuais orientações estratégicas em relação às suas atividades”, relata a EDPR. De acordo com os documentos da Oferta, não são esperadas alterações substanciais no negócio e atividade da EDP Renováveis, admite a empresa.

No entanto, “dada a exposição global do portefólio da EDP Renováveis, a Oferta está sujeita a várias condições e autorizações regulatórias. O Conselho de Administração da EDP Renováveis reconhece que o tempo necessário para obter essas autorizações regulatórias e de mercado pode ser considerável e, uma vez que as autoridades competentes têm poderes para impor medidas de correção e mitigação, tais processos podem ter implicações relevantes na Oferta.

“Esta situação poderá ser mais relevante nos negócios dos Estados Unidos, onde as medidas de correção e / ou de mitigação podem ser impostas pelo CFIUS e/ou FERC”, volta a salientar a EDPR.

Tendo em consideração a importância da plataforma dos Estados Unidos para a EDP Renováveis, tais eventuais medidas de correção e/ou de mitigação poderão ter repercussões na estratégia e nas perspetivas de crescimento da EDP Renováveis.

“Não é claro no Projeto de Prospeto da Oferta quais as intenções da Oferente caso tais medidas sejam impostas, o que constitui informação fundamental para compreender as potenciais repercussões dessas medidas para o valor da EDP Renováveis”, alerta a administração da EDPR.

A contrapartida da Oferta sobre a EDPR é de 7,33 euros por ação. A contrapartida representa um desconto de 6,6% sobre a cotação de fecho antes do Anúncio Preliminar (7,85 euros) e um desconto de 6,5% relativamente aos preços alvo apresentados por analistas de Equity research. “Para além de representar “um desconto tendo em consideração múltiplos de empresas cotadas comparáveis; e um desconto em relação a ofertas públicas de aquisição comparáveis, sobre participações minoritárias no sector Europeu de energias renováveis”.

Por isso o Conselho de Administração da EDP Renováveis considera que a contrapartida da Oferta não traduz de forma adequada o valor da EDP Renováveis.

Dada a obrigatoriedade da Oferta, o Conselho de Administração da EDP Renováveis entende que a contrapartida proposta corresponde à contrapartida mínima admissível, conforme exigido nos termos do artigo 188.º do Código de Mercado de Valores Mobiliários.

O Conselho de Administração liderado por Manso Neto diz que uma vez que a Oferta da EDPR e a Oferta EDP estão relacionadas, e considerando que, em 2017, a EDP Renováveis representou 39% do EBITDA recorrente do Grupo EDP, “o resultado positivo da Oferta e da Oferta EDP representaria a aquisição da EDP Renováveis sem a incorporação de um prémio aos acionistas minoritários da EDP Renováveis”.

Por outro lado, a articulação da Oferta com a Oferta EDP, tal como proposta pela Oferente, implica que os períodos de oferta da Oferta e da Oferta EDP sejam sequenciais, e não simultâneos, significando que o período da Oferta apenas se iniciaria após a conclusão com sucesso da Oferta da EDP”.

“O Conselho de Administração considera que é da maior importância clarificar os calendários das Ofertas, de modo a que exista um entendimento claro do processo pretendido e se assegure a proteção dos acionistas, permitindo-lhes a possibilidade de maximizarem valor”, alerta a EDP Renováveis.

Face ao exposto, o Conselho de Administração da EDP Renováveis recomenda não aceitar o preço da Oferta.”

Ao mesmo tempo, as potenciais implicações e desfechos regulatórios, em particular aqueles que poderão afetar a atividade nos Estados Unidos, não são claros e poderão ter impacto na estratégia e perspetivas de crescimento da EDP Renováveis. Acresce que o Conselho de Administração considera que o calendário proposto subjacente à oferta poderá não corresponder aos melhores interesses dos acionistas da EDP Renováveis e deveria ser clarificado”, resume a gestão da empresa de energias renováveis controlada pela EDP.