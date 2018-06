EDP questiona quanto tempo a China Three Gorges pretende preservar a identidade portuguesa da empresa

São muitas as propostas da CTG Europe, oferente da OPA lançada a 11 de maio à EDP, e muitas as questões a que empresa visada lança no seu relatório de resposta à oferta.

O plano da Oferente China Three Gorges para a EDP é composto por cinco pilares principais relacionados com a identidade, eficiência e crescimento, perfil financeiro, contribuição de activos e a opção de entrada no mercado eólico offshore na China, revela a EDP no seu Relatório de resposta à OPA.

“O Conselho de Administração Executivo da EDP constata o mérito das seguintes intenções da Oferente: Preservar a identidade portuguesa da EDP e a natureza autónoma do centro de decisões, baseado nos mais elevados padrões internacionais de corporate governance, mantendo também a presença do grupo nas geografias onde se encontra actualmente e onde é um player de referência, e mantendo as ações da EDP admitidas à negociação em mercado regulamentado com níveis de liquidez e de free-float significativos”, diz a empresa liderada por António Mexia.

A EDP valoriza a intenção da Oferente de manter a identidade portuguesa da EDP, de preservar a autonomia do centro de decisão, de continuar a investir em tecnologia e investigação e desenvolvimento, de reforçar centros de excelência e criar centros de formação em Portugal. No entanto, o Conselho de Administração Executivo da EDP diz que “consideraria relevante ter detalhes adicionais quanto aos elementos práticos desta intenção, particularmente, sobre como a Oferente pretende colocar em prática este objectivo de forma a desenvolver as medidas necessárias para que os interesses da EDP e dos seus stakeholders continuem devidamente salvaguardados após a Oferta”.

Em particular, o Conselho de Administração Executivo considera que não dispõe de elementos suficientemente claros a respeito durante quanto tempo a CTG Europe pretende preservar a identidade portuguesa da EDP e a sua qualidade de sociedade cotada em Lisboa; do modelo societário previsto que garantiria autonomia do centro de decisão e como é que “este modelo proporcionaria proteção adequada aos accionistas minoritários, nomeadamente na eventualidade de conflitos de interesse decorrentes da contribuição de activos; e do free float que Oferente pretende manter a médio e a longo-prazo e como articular a intenção de liquidez significativa com uma oferta por 100% do capital e potenciais contribuições de activos subsequentes”, lê-se no relatório.

A CTG põe o “enfoque nos ativos com fluxos de caixa estáveis, pretendendo manter o perfil diversificado e de baixo risco, e posicionar a EDP como líder das operações e do crescimento do Grupo CTG na Europa, na América, nos PALOP, bem como em determinados mercados Asiáticos”.

A Oferente tem a firme intenção que a EDP venha a liderar as operações e a expansão do Grupo CTG na Europa, nas Américas e nos PALOPs (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), bem como em determinados mercados asiáticos.

“Reforçar o perfil financeiro da EDP comprometendo-se a manter a tendência de redução de alavancagem da EDP e assegurar pelo menos um rating de nível investment grade, procurando simultaneamente manter a flexibilidade para procurar crescimento e manter uma política de dividendos estável e não inferior ao que foi divulgado pela EDP”, avança o Relatório da visada. Estas metas, agora confirmadas pela EDP, foram noticiadas pelo Jornal Económico de sexta-feira.

O Relatório diz ainda que a CTG quer “eventualmente contribuir com activos regidos por contratos de longo prazo do Grupo CTG em geografias onde se verifique uma sobreposição de mercado com a EDP, ao abrigo de um acordo quadro a celebrar com a Sociedade Visada”. Estes activos incluem centrais hídricas controladas pelo Grupo CTG no Brasil (com a capacidade de 8 GW), participações conjuntamente detidas com a EDP em três activos hídricos no Brasil (capacidade bruta de 1.3 GW), participação minoritária de 49% em onze centrais eólicas no Brasil controladas pela EDP (capacidade bruta de 0,3 GW), participação maioritária de 80% no projecto eólico offshore na Alemanha (capacidade bruta de 0,3 GW) e uma participação de 49% na EDPR Portugal (capacidade bruta de 0,6 GW).

A CTG propõe-se criar opções de crescimento, facilitando a entrada da EDP no mercado eólico offshore chinês, no qual a Oferente pretende assumir um papel activo. “Este novo tipo de activos seria consistente com o actual enfoque estratégico da EDP e poderia representar uma nova plataforma de desenvolvimento para a empresa”, diz a EDP.

“O mérito das intenções da Oferente acima descritas depende do seu modelo de implementação, o qual não é claro nesta fase”, considera no entanto a eléctrica.

“Especificamente, nesta fase, a visibilidade sobre as opções, a execução das intenções e o impacto potencial no perfil de risco e retorno da empresa são limitadas. Assim sendo, o Conselho de Administração Executivo necessita de mais informações de forma a poder formar uma opinião suportada” diz a EDP.

“No que respeita às intenções de contribuição de activos, o limitado nível de detalhe da proposta da Oferente, nomeadamente no que concerne ao mecanismo de implementação, à estrutura de capital e ao calendário da contribuição de activos, suscita diversas questões, que não podem ser devidamente abordadas pelo Conselho de Administração Executivo com base na informação actualmente disponível” revela a empresa visada.

No entanto, diz a EDP, “é positiva a referência a determinados princípios gerais a aplicar a estas transações, incluindo o cumprimento dos critérios de investimento seguidos pela EDP que sejam aplicáveis a investimentos similares, garantindo que as transacções são avaliadas numa base arm’s-length e com base nas práticas habituais para este tipo de transações e são aprovadas pelos órgãos sociais competentes da EDP”.

Deve ser realçado, que a contribuição de activos de dimensões significativas no Brasil contemplada pela Oferente levaria a um aumento relevante da contribuição relativa da América Latina para o portefólio global da EDP, o que, consequentemente, modificaria de modo relevante o seu perfil de risco e de retorno, alerta a empresa.

“Considerando os riscos identificados neste Relatório e de modo a poderem tomar uma decisão ponderada, os acionistas devem ter acesso a informação adequada de forma a estarem em condições de avaliar as intenções da Oferente, o seu modelo de implementação e respectivo impacto financeiro”, avisa a EDP. Neste contexto, o Conselho de Administração Executivo acolhe a intenção da Oferente de “regular uma eventual contribuição de activos mediante um acordo quadro”. A EDP considera que essa intenção é apropriada e esperaria que a Oferente apresentasse garantias idênticas em relação às suas outras intenções, nomeadamente as relativas à identidade, corporate governance, estratégia financeira, política de dividendos e novos mercados tais como o mercado eólico offshore chinês”.

Adicionalmente, subsistem elementos da Oferta que necessitam de clarificação antes do período de tomada de decisão pelos accionistas de forma a suportar a mesma, nomeadamente a condição de obter 50% + 1 direitos de voto da EDP, corporate governance, pressuposto relativo à obrigação de lançamento de uma oferta pública obrigatória sobre a EDP Brasil em caso de aquisição de controlo e outros pressupostos da Oferente que sustentam a Oferta.