EDP perde milhões em bolsa com expetativa de perda de receita futura

António Mexia dá hoje uma conferência de imprensa a explicar o caso que o levou a ser constituído arguido pela Procuradoria Geral da República.

A cotação da EDP caiu esta segunda-feira 2,25%, para 3,167 euros, uma desvalorização que ronda os 266 milhões de euros, segundo um analista, fixando-se a sua capitalização bolsista em 11,58 mil milhões de euros. Isto depois de na sexta-feira, dia das buscas da Polícia Judiciária e da constituição de arguidos do presidente da eléctrica, e do presidente da Renováveis, ter caído 1,34%.

A questão-chave para os investidores é se a EDP será forçada a dar algum tipo de compensação por ganhos excessivos no passado ou se sofre qualquer impacto na liquidação do valor final dos CMECs (Custos para a manutenção do equilíbrio contratual), que ainda não chegaram ao seu término. Isto é, se haverá uma quebra antecipada desses contratos que são responsáveis por uma parte significativa dos resultados líquidos da EDP. Segundo o Haitong Bank, a EDP tinha registado a 16 de dezembro cerca de 570 milhões de euros de receitas relacionadas com o net present value dos CMECs.