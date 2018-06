EDP lembra que período de aceitação da Oferta pode ser prorrogado por decisão da CMVM

A EDP, na sua resposta à OPA, contraria o prazo de aceitação da oferta estipulado pela oferente China Three Gorges.

A Oferente declarou de forma preliminar no Projecto de Anúncio de Lançamento e no Projecto de Prospecto que o prazo de Oferta deveria corresponder a “21 dias úteis dos Estados Unidos da América”, isto é, dias úteis no calendário dos Estados Unidos.

A EDP diz que “esta informação confirmar-se-à apenas com o registo da Oferta”.

De acordo com a lei aplicável, o período de aceitação (isto é o prazo da Oferta) apenas pode ter início depois do lançamento da Oferta, após a divulgação do anúncio de lançamento e do prospecto da Oferta, o qual depende, além das condições referidas acima, do registo da Oferta pela CMVM, realça a eléctrica.

O período da Oferta pode variar entre 2 e 10 semanas e deve ser definitivamente estipulado no anúncio de lançamento e no prospecto da Oferta, lembra a EDP.

Ainda por cima, lembra a visada, “nos termos do disposto no número 2 do artigo 183.º do CVM, o período de aceitação da Oferta pode ser prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou a requerimento da Oferente, no caso de uma revisão da contrapartida em função do lançamento de uma oferta concorrente ou quando os interesses dos destinatários da Oferta a isso obrigarem”.

CTG pretende manter a EDP cotada

O prazo de aceitação da oferta não foi o único tema questionado pela administração da EDP. O propósito de manter a EDP cotada, ao mesmo tempo que a OPA é lançada sobre 100% da EDP, é para o Conselho de Administração da empresa visada, um paradoxo.

“A Oferente pretende manter as Acções da Sociedade Visada admitidas à negociação no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon”, lê-se no relatório.

A CTG diz que “no caso de, em resultado da Oferta, as Ações detidas em conjunto pela Oferente e por quaisquer pessoas ou entidades relacionadas com a Oferente, nos termos do número 1 do artigo 20.º do CVM, excederem 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, a Oferente não pretende requerer à CMVM a perda da qualidade de sociedade aberta, nos termos do disposto na alínea a) do número 1 e no número 2 do artigo 27.º do CVM. Independentemente do número de Acções adquiridas, a Oferente não pretende iniciar, depois de concluída a Oferta, qualquer processo de aquisição potestativa das Acções remanescentes pertencentes a accionistas minoritários da Sociedade Visada”.

A administração liderada por António Mexia questiona, a este propósito, como articular a intenção de liquidez significativa (o free float que a Oferente pretende manter a médio e a longo-prazo) com uma oferta por 100% do capital e potenciais contribuições de activos subsequentes.

A China Three Gorges, tal como o Jornal Económico revelou na edição da passa sexta-feira, pretende, no pós-OPA, ficar com no mínimo 50% mais uma ação e no máximo 60% da EDP.

Unbundling e o problema da REN

Ao abrigo das disposições de direito português e europeu aplicáveis, o sector da energia eléctrica está sujeito a regras de separação total da detenção das actividades (ownership unbundling), ou seja, entre outras restrições, a mesma entidade não pode em simultâneo (directa ou indirectamente) controlar activos de produção e exercer controlo ou direitos “políticos” (direitos de voto, direitos de nomeação de membros de órgãos de administração e/ou supervisão) no operador do sistema de transporte.

Este problema põe-se uma vez que a State Grid Corporation of China, empresa pública detida pela República Popular da China, detém, indirectamente, 25% do capital social e direitos de voto da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS. A EDP vem agora dizer que “deve ser esclarecido se se antevê qualquer constrangimento a este nível”.

Adicionalmente, diz a EDP, a Oferente não fez qualquer referência no Projecto de Prospecto à separação de actividades (unbundling) decorrente da potencial aquisição de controlo da EDP após a Oferta.

O Conselho de Administração Executivo considera que não dispõe de elementos suficientemente claros a respeito durante quanto tempo a CTG Europe pretende preservar a identidade portuguesa da EDP e a sua qualidade de sociedade cotada em Lisboa; do modelo societário previsto que garantiria autonomia do centro de decisão e como é que este modelo proporcionaria proteção adequada aos acionistas

minoritários, nomeadamente na eventualidade de conflitos de interesse decorrentes da contribuição de activos; e do free float que Oferente pretende manter a médio e a longo-prazo e como articular a intenção de liquidez significativa com uma oferta por 100% do capital e potenciais contribuições de activos subsequentes.