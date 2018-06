EDP, Galp e Jerónimo Martins lideram peso no PSI 20 em maio

A EDP (13,03%), a Galp (12,49%), e a Jerónimo Martins (10,56%) foram os emitentes com maior representatividade no índice PSI 20 em maio, segundo as estatísticas da CMVM.

A volatilidade do índice foi de 16,05%, acima dos 11,03% fixados no quarto mês deste ano e dos 13,61% registados em igual período do ano passado, regista o supervisor dos mercados.

Em maio o índice PSI-20 encerrou nos 5.468,67 pontos, menos 0,8% do que em abril e mais 3,4% do que no período homólogo de 2017.