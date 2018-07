EDP, Galp e BCP lideram representatividade no PSI20 em junho

Em junho, o índice PSI-20 encerrou nos 5.528,50 pontos, mais 1,1% do que em maio e mais 7,3% do que no período homólogo de 2017, anuncia a CMVM. A volatilidade do índice foi de 13,19%, abaixo dos 16,05% fixados no quinto mês deste ano, mas acima dos 11,25% registados em igual período do ano passado.

A EDP (13,11%), a Galp (12,72%), e o BCP (10,58%) foram os emitentes com maior representatividade no índice.

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 282.333,7 milhões de euros, menos 3.653,1 milhões (1,3%) do que no mês anterior e mais 3,4% do que no período homólogo. O segmento acionista subiu 1,9% para 142.814,9 milhões de euros, enquanto o segmento obrigacionista decresceu 4,4% para 136.270,0 milhões de euros.