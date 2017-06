EDP foi beneficiada em mais de mil milhões de euros

Segundo o semanário o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) está a averiguar a substituição, em 2004, dos contratos de aquisição de energia (CAE) pelos custos de manutenção para o equilíbrio contratual (CMEC), contratos esses que garantem rendas anuais à EDP.

O artigo avança também que o processo do Ministério Público passa ainda pela investigação à extensão do prazo de concessão de 27 barragens pela qual a EDP pagou ao Estado 759 milhões de euros em 2007. O Expresso adianta que as perícias técnicas da investigação e a audição de uma dúzia de testemunhas leva, a equipa de investigação a crer que a eléctrica foi beneficiada em mais de mil milhões de euros com decisões tomadas de forma deliberada.