EDP entra na Colômbia e estuda projetos em Moçambique

Em declarações à Lusa, João Marques da Cruz adiantou que na Colômbia está em causa a aquisição do direito de construir e explorar um projeto hidroelétrico, com capacidade de 179 MW, designado Talasa, no departamento de Chocó, que é propriedade da Macquarie Development Corporation.

A aquisição que deverá ser concluída nas próximas semanas será em parceria com China Three Gorges (CTG), principal acionista da elétrica liderada por António Mexia, mas que desta vez terá 20% do capital, em vez de 50% como acontece no outro investimento recente na América Latina – a barragem no Peru.

“Talasa tem todas as licenças dadas pelo Estado colombiano, tem prioridade, porque é considerado um projeto de interesse nacional”, acrescentou Marques da Cruz.