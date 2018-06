EDP emite 750 milhões a oito anos a uma taxa de 1,67%

A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de 750 milhões de eruos (750.000.000 euros) com vencimento em janeiro de 2026. A emissão tem uma taxa de cupão de 1,625%, a que corresponde uma yield de 1,67%.

A empresa alonga assim o prazo de maturidade da dívida de longo prazo. “Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira”, diz a companhia liderada por António Mexia.

As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na Irish Stock Exchange, lê-se no comunicado.