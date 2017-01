EDP emite 600 milhões de euros em obrigações a seis anos

A EDP concluiu esta manhã uma emissão de obrigações a seis anos no valor de 600 milhões de euros. A notícia foi avançada pela Bloomberg, que adianta que a empresa liderada por Antonio Mexia paga uma taxa de juro à volta de 1,75%.

Os termos da operação de financiamento foram divulgados pela Bloomberg. A emissão tem maturidade até setembro de 2023 e fixou-se em cerca de 160 pontos base acima da taxa “mid swap”, que serve como referência para estas emissões.

A emissão atraiu cerca de 2,2 mil milhões de euros de procura, quatro vezes o valor da oferta, segundo a agência. A EDP não comunicou oficialmente a emissão que será concluída no próximo dia 30.

A ficha técnica da emissão revela ainda que esta emissão da EDP Finance tem um rating esperado de Baa3/BB+/BBB-.

A operação foi montada pelos bancos CaixaBank, Citi, ING, Mediobanca, BCP, Mizuho, NatWest Markets, Santander e Unicredit.

A EDP é uma das três empresas portuguesas que tem sido beneficiada com o programa de compra de activos do sector empresarial iniciado pelo BCE, iniciado em Junho do ano passado. As outras são a REN e a Brisa Concessão Rodoviária.