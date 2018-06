EDP e EDP Renováveis não recomendam que acionistas vendam na OPA lançada pela CTG

Os conselhos de administração da EDP e da EDP Renováveis consideram que o preço oferecido pela China Three Gorges (CTG) nas Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) é baixo e não recomendam aos acionistas que vendam as ações. No entanto, a equipa de António Mexia reconhece méritos à proposta estratégica dos chineses.

No relatório do conselho de administração executivo da EDP – Energias de Portugal é referido que “o preço oferecido [pela CTG] não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo, considerando a prática seguida no mercado Europeu das ‘utilities’ nas situações onde existiu aquisição de controlo”. Pelo que, a empresa “não pode recomendar que os acionistas vendam as suas ações ao preço atualmente oferecido”.

A CTG, principal acionista da EDP Energias de Portugal, anunciou a 11 de maio uma o lançamento de uma OPA sobre a totalidade do capital da empresa, oferecendo 3,26 euros por ação, segundo o anúncio preliminar registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).