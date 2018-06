EDP e banca impulsionam ganhos na bolsa portuguesa

A bolsa portuguesa está a negociar em terreno positivo, a meio da manhã desta segunda-feira, 4 de junho, acompanhando a onda de ganhos das congéneres europeias. O principal índice português, PSI 20, soma 1,35%, para 5.592,14 pontos, impulsionado pelas valorizações da EDP e do setor da banca.

A Mota-Engil, que foi uma das cotadas mais perdeu na semana passada, lidera os ganhos, ao somar 3,87%, para 3,355 euros. A EDP segue de perto a cotada, com uma subida de 2,05% para 3,436 euros. Paulo Rosa, trader da Gobulling – Banco Carregosa, explica que a empresa de energia está a ser beneficiada depois de terem sido dispersados os receios de que não fosse registada a OPA dos chineses da China Three Gorges na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda no setor da energia, a EDP Renováveis sobe 1,89% para 8,100 euros, a Galp Energia avança 0,69% para 16,065 euros e a REN valoriza 1,02% para 2,380 euros.

No setor da banca, o BCP soma 1,71% para 0,268 euros. Paulo Rosa lembra que a banca foi um dos setores mais fustigados pelo pânico do sell out nas praças europeias, devido aos receios políticos em Itália e em Espanha. O trader da Gobulling explica que, com a redefinição das políticas em ambos os países, os mercados pararam as quedas e as obrigações do sul da Europa estão em alta, com as alemãs a registarem quedas.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins ganha 1,81% para 13,780 euros. Paulo Rosa destaca ainda as papeleiras, que estão perto de tocar máximos históricos. A Altri avança 1,64% para 8,040 euros, a Semapa ganha 0,69% para 22 euros e a Navigator sobe 1,84% par 5,545 euros.

A negociar com ganhos estão ainda a Corticeira Amorim (0,53%), os CTT (0,14%), a Ibersol (0,91%), a NOS (0,95%), a Pharol (0,75%) e a Sonae Capital (0,21%).

Em terreno negativo está a Sonae, que perde 0,28% para 1,057 euros.

Nas restantes bolsas europeias paira um sentimento positivo. O índice francês CAC 40 ganha 0,22%, o italiano FTSE MIB valoriza 0,88%, o holandês AEX aprecia 0,01%, o britânico FTSE 100 segue com uma variação positiva de 0,13%, o espanhol IBEX 35 sobe 0,30%. Em contraciclo, o índice alemão DAX perde 0,14%.

“As bolsas europeias recuperaram na sexta-feira com uma certa energia. Esta tendência deverá manter-se ao longo dos próximos dias, caso o governo provisório em Itália se consolide, evitando a convocação de novas eleições, que seriam na prática um referendo sobre o euro e se cumpra o Orçamento 2018 em Espanha”, explicam os analistas do BK Research.

Os analistas dizem ainda esta será uma “semana de transição”, com poucos dados macroeconómicos relevantes e à espera das reuniões do BCE e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). “A reunião EUA com a Coreia do Norte estará também na mira dos investidores”, notam.

No mercado petrolífero, o Brent perde 1,55% para 75,60 dólares e o WTI cai 0,70% para 65,35 dólares.

No mercado cambial, o euro ganha 0,57% para 1,172 dólares e a libra ganha 0,33%, para 1,339 euros.