EDP contrata linha de crédito de mais de 2 mil milhões

A EDP – Energias de Portugal, S.A. divulgou, em comunicado remetido à CMVM, a contratação de um financiamento na modalidade “revolving” no montante de €2.240.000.000, pelo prazo de cinco anos, extensível por 2 anos adicionais (com consentimento dos bancos), e que permite utilizações em Euros e Dólares dos EUA.

A EDP esclarece no mesmo comunicado que “a nova linha de crédito substitui uma linha de €2.000.000.000 contratada pela EDP em 2015 com 16 bancos, que vencia em Fevereiro de 2020 e que está utilizada em €1.500.000.000, permitindo reforçar as fontes de liquidez do Grupo e aumentar a vida média da sua dívida”.

Note-se que a transação foi organizada pela própria EDP, contando com a participação de 17 entidades bancárias.