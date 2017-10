EDP contesta valor dos CMEC incorporados na proposta da ERSE de redução das tarifas

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) apresentou hoje, dia 15 domingo, a sua proposta de tarifas de eletricidade para 2018 e parâmetros regulatórios para o período 2018-2020, a proposta de ter ser apresentada ao conselho tarifário da ERSE até 15 de Novembro.

A proposta de tarifas da luz para 2018 incorpora CMEC – Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual – calculados pelo regulador diferentes dos calculados pela EDP. No comunicado com as medidas que justificam a redução em 0,2% das tarifas da luz para o próximo ano, a ERSE adianta que a proposta incorpora, “a título previsional” o montante dos CMEC, relativo ao segundo semestre de 2017 e ao ano de 2018. A EDP rejeitou a estimativa do regulador para os CMEC e solicitou à ERSE que explicasse o motivo da discrepância.

Diz a EDP que “ao nível da atividade da nossa subsidiária EDP Produção, a proposta tarifária da ERSE assume a título previsional, o ajustamento final do CMEC no montante de 154 milhões, a ser recuperado entre 2018 e 2027”, a eléctrica diz que “continua a não vislumbrar as razões para a discrepância deste valor face aos 256 milhões apurados pelo Grupo de trabalho técnico EDP/REN para o valor do ajustamento final do CMEC, tendo já solicitado à ERSE, nos termos da lei, informação sobre o facto”.