EDP considera que o preço da OPA é baixo e não reflete o valor da empresa

O conselho de administração da EDP – Energias de Portugal considera que o preço oferecido pela China Three Gorges (CTG) na Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa é baixo e, por isso, “não pode recomendar que os acionistas vendam as suas ações ao preço atualmente oferecido”.

No relatório do conselho de administração executivo da EDP, divulgado esta madrugada, 9 de junho, é referido que “o preço oferecido [pela CTG] não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo, considerando a prática seguida no mercado Europeu das ‘utilities’ nas situações onde existiu aquisição de controlo”.

A CTG, principal acionista da EDP Energias de Portugal, anunciou a 11 de maio uma o lançamento de uma OPA sobre a totalidade do capital da empresa, oferecendo 3,26 euros por ação, segundo o anúncio preliminar registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa chinesa justificava que a oferta corresponde um prémio de cerca de 10,8% em relação ao preço médio ponderado das ações no mercado nos últimos seis meses anteriores à presente data, que é de cerca de 2,94 euros por ação.

Paralelamente, a CTG também lançou uma OPA sobre a totalidade do capital EDP Renováveis, na qual a EDP tem 82,6%, oferecendo 7,33 euros por ação, mas subordinada ao sucesso da oferta sobre a casa mãe.

Mérito na estratégia

Apesar de considerar que o preço oferecido pela CTG é baixo, o conselho de administração executivo, liderado por António Mexia, “constata que há mérito nas intenções estratégicas” propostas pela sociedade chinesa.

“Dadas as incertezas em relação à implementação das intenções do Oferente e do potencial impacto na EDP, o conselho de administração executivo procurará obter mais informação junto da oferente para estar em condições de formar uma opinião mais fundamentada sobre a qualidade do projeto”, refere.

No entanto, “sem prejuízo dos méritos do plano que venha a ser estruturado pela oferente com base nas intenções apresentadas”, a equipa de Mexia “é da opinião de que os acionistas que tencionem vender as suas ações devem ser adequadamente compensados por permitirem a tomada do controlo da EDP e a implementação do referido plano”.