EDP Brasil lança OPA sobre 33,6% da CELESC

A EDP – Energias de Portugal, comunicou ao mercado que a sua subsidiária EDP – Energias do Brasil, detida em 51%, anunciou hoje que, no seguimento dos comunicados de 19 de dezembro de 2017 e 21 de março de 2018, publicou o edital com os termos e

condições da oferta pública voluntária para aquisição até 32% das acções preferenciais da Centrais Elétricas De Santa Catarina – CELESC.

O preço da oferta é 27 reais (6,57 euros) por acção, correspondendo a oferta a um montante total potencial de 199 milhões de reais (48,43 milhões de euros) e a 19,1% do total das acções da CELESC.

“Caso a oferta atinja todo o seu potencial, a EDPB passará a deter uma participação de 33,6% do capital da CELESC, reforçando assim o seu foco nas redes reguladas, não só no segmento da distribuição, mas também na transmissão, segmento onde está a desenvolver várias linhas, uma das quais em parceria com a CELESC”, diz a eléctrica.