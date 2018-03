EDP Brasil compra 14,5% da CELESC e lançará OPA para até 33,6%

A EDP – Energias do Brasil, detida em 51% pela EDP, anunciou hoje ao mercado que, no seguimento do comunicado de 19 de Dezembro de 2017, concluiu a aquisição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ de 33,1% das acções ordinárias e 1,9% das acções preferenciais da Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC .

Este conjunto de ações corresponde a 14,46% do total das ações da CELESC e o preço da operação foi de 244 milhões de reais (60,5 milhões de euros).

No seguimento dessa operação, a EDP Brasil, liderada por Miguel Setas, está em vias de obter autorização para a realização de uma oferta pública de aquisição voluntária para até 32% das acções preferenciais da CELESC por um preço de 27 reais (6,69 euros) por acção.