EDP Brasil compra 14,46% da principal empresa do sector eléctrico no Estado de Santa Catarina

A EDP – Energias do Brasil, detida em 51% pela EDP, anunciou ao mercado que celebrou um contrato com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, para a aquisição de 33,1% das acções ordinárias e 1,9% das acções preferenciais da Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc, correspondendo as referidas acções, em conjunto, a 14,46% do total das acções da empresa. O preço pago por essa participação na Celesc, foi de 230 milhões de reais 59 milhões de euros).

Com a conclusão da operação, e condicionada à efectiva conclusão da compra, a EDP Brasil

irá lançar uma Oferta Pública Voluntária para aquisição em mercado de acções preferenciais da Celesc.

“O preço da oferta, a verificar-se, será de 27,00 reais (6,93 euros) por acção e até um total de 32% das acções preferenciais da Celesc, correspondendo o valor potencial máximo da oferta a 199 milhões de reais (51,1 milhões de euros)”, diz a nota.