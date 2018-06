EDP alerta que tempo de resposta dos reguladores pode baixar preço da OPA

A EDP alerta que o tempo que pode demorar a aprovação da Oferta Pública de Aquisição (OPA) é incompatível com os pressupostos enunciados pela China Three Gorges, e por isso o Conselho de Administração Executivo é da opinião que a Oferente deveria limitar, ou eliminar totalmente, os pressupostos nos quais se baseia para lançar a Oferta, entre eles os relativos à distribuição de dividendos. Se a data da liquidação da OPA for depois da eventual distribuição de dividendos, a OPA baixa para 3,07 euros por ação.

No Relatório do Conselho de Administração Executivo da EDP – Energias de Portugal que avalia a Oferta Pública de Aquisição lançada pela sua acionista com 23,27%, China Three Gorges, a equipe liderada por António Mexia alerta os acionistas que o tempo que vai demorar a obter autorizações das diversas entidades reguladoras, pode comprometer a distribuição de dividendos e por isso pode baixar o valor implícito da oferta.

“Existem diversas condições e autorizações regulatórias que são necessárias satisfazer de forma a ser possível lançar a Oferta”, lê-se no Relatório da visada. “O prazo para obter tais autorizações, acrescido da natural incerteza, poderá ser significativo e poderá afectar o valor realizado, uma vez que a Oferta não inclui qualquer elemento para compensar a contínua incorporação do dividendo expectável no preço das ações”.

Isto é, a empresa só pode distribuir dividendos do atual exercício se aprovar a medida em Assembleia Geral de acionistas em 2019. Se não puder aprovar a distribuição de dividendos estes serão incorporados. Isto no caso da OPA demorar a ser autorizada para lá do período de distribuição de dividendos relativos ao exercício (o que normalmente ocorre em abril). Mas o atual preço da OPA não inclui qualquer referência à melhoria da oferta em caso de incorporação de dividendos.

Inclui sim medidas de corte do preço oferecido caso haja distribuição de dividendos. De acordo com o Projecto de Prospecto e com o Projecto de Anúncio de Lançamento, a contrapartida da Oferta será de 3,26 euros por acção, deduzida de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada Acção, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros do exercício ou de distribuição de reservas; fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito ao montante em questão tenha sido destacado das Acções, se esse momento ocorrer antes da liquidação financeira da Oferta.

O preço oferecido pela China Three Gorges “não reflecte o prémio na data de liquidação da Oferta uma vez que, considerando o número de aprovações e condições a que a Oferta se encontra sujeita, a data de liquidação da Oferta poderá ocorrer numa data próxima do pagamento do dividendo em 2019, sendo que, caso a liquidação ocorra em momento posterior ao pagamento do dividendo em 2019, a contrapartida da Oferta será ajustada para 3,07 euros por acção, assumindo um pagamento de dividendos de 0,19 euros por acção.

A Oferente identificou a necessidade de obter um número considerável de autorizações e aprovações de autoridades administrativas e regulatórias competentes em diferentes mercados e segmentos, tais como da Comissão Europeia, do Governo Português, da CADE e da ANEEL no Brasil, da CFIUS e da FERC nos Estados Unidos da América, entre outras.

Por outro lado, o Relatório faz referência às condições impostas pela China Three Gorges no que se refere a medidas tomadas durante a pendência da OPA que tenham impacto material na EDP.

A decisão de lançamento da Oferta baseou-se no pressuposto de que, entre a data do Anúncio Preliminar e até ao termo do prazo da Oferta, “não ocorreu ou ocorrerá qualquer circunstância com impacto significativo na Sociedade Visada numa base consolidada, designadamente, na sua situação patrimonial, económica ou financeira (igualmente numa base consolidada). Tais circunstâncias representam, na maioria dos casos, ações que deverão ser tomadas pelo Conselho de Administração Executivo no cumprimento do actual plano de negócios, assim como ações a serem tomadas no curso normal da gestão dos negócios da empresa”, diz a Oferente CTG.

A EDP responde que “tendo em conta o número de condições impressivo a que o lançamento da Oferta se encontra sujeito e o período significativo de tempo que se estima que decorrerá até à satisfação de tais condições, e ainda considerando o facto de as restrições constantes do artigo 182.º do Código de Valores Mobiliário [Limitação dos poderes da sociedade visada] não se aplicarem à gestão da EDP, o Conselho de Administração Executivo poderá, no cumprimento dos seus deveres perante a Sociedade Visada e dos seus accionistas em execução do plano de negócios e no curso normal de gerir os negócios e as actividades da empresa, decidir e realizar certas ações que podem pôr em causa os pressupostos nos quais a Oferente baseou a sua decisão de lançar a Oferta constantes do Projecto de Anúncio de Lançamento e do Projecto do Prospecto”, avisa a administração da empresa de eletricidade.

Recorde-se que a administração da EDP não está sujeita à regra no Código de Valores Mobiliários que impede o órgão de administração da sociedade visada de “praticar actos susceptíveis de alterar de modo relevante a situação patrimonial da sociedade visada que não se reconduzam à gestão normal da sociedade e que possam afectar de modo significativo os objectivos anunciados pelo oferente”, no entanto, no entendimento da CMVM o dever de boa fé e lealdade de comportamento que impede medidas tomadas com o propósito de frustrar a OPA.

“Existem outras normas que regulam a conduta do conselho de administração executivo da EDP durante a pendência da OPA anunciada pela China Three Gorges (Europe)”, escreve a CMVM.

A CMVM remete para o artigo 64º do Código das Sociedades Comerciais, que diz que os órgãos de administração de sociedades estão obrigados a deveres fundamentais, onde se incluem deveres de “cuidado” e “lealdade”, o que implica, por exemplo, gerir “no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes”.

“Estas obrigações visam garantir que, independentemente das circunstâncias, o órgão de administração tem sempre o dever de prosseguir exclusivamente e em todas as circunstâncias o interesse da sociedade e de todos os acionistas, incluindo os minoritários, e adotar decisões transparentes e em pleno respeito pelos deveres fiduciários a que está obrigado, e que assumem uma intensidade particular na pendência de uma OPA”, explica o supervisor dos mercados.

A CMVM esclarece que “todos os atos do conselho de administração executivo da EDP devem, assim, ser ponderados e avaliados à luz destes princípios, nomeadamente pelo seu Conselho Geral e de Supervisão e, se for caso disso, pela assembleia de acionistas”.

De forma a clarificar esta matéria o Conselho de Administração Executivo, expressa no Relatório publicado na madrugada deste sábado que “é de opinião de que a Oferente deveria limitar, ou eliminar totalmente, os pressupostos nos quais se baseia para lançar a Oferta”.

Finalmente, “o Conselho de Administração Executivo gostaria ainda de salientar que considera que o pressuposto do lançamento da Oferta de que “até ao termo do período da Oferta, não ocorrerá (…): qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de afetar a livre disposição dos fundos comprometidos para a liquidação financeira da Oferta e que não seja suscetível de ser corrigido em tempo útil” implica um risco para a liquidação financeira da Oferta e, em última análise, para todos os destinatários da Oferta que escolheram aceitar a mesma”.

Em causa estão pressupostos como a “adoção de deliberações pelos órgãos sociais competentes da Sociedade Visada, ou de sociedades que com ela estejam numa relação de domínio ou de grupo, com sede em Portugal ou no estrangeiro, que aprovem emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equivalentes que confiram o direito a subscrever ou a adquirir ações da Sociedade Visada”; ou como “emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equivalentes que confiram o direito a subscrever ou a adquirir ações de sociedades em relação de domínio ou de grupo”; ou ainda “a distribuição de dividendos, ativos ou reservas da Sociedade Visada, exceto se os montantes de tais distribuições forem deduzidos à contrapartida [o que passaria a OPA para os 3,07 euros por ação]”, entre muitas outras.

O Conselho de Administração Executivo é da opinião de que esta matéria deve também ser clarificada no prospecto a publicar com o registo da Oferta.

Preço oferecido na OPA tem riscos

Desta forma, no capítulo do Relatório, que explica porque é que o preço da OPA é baixo, a EDP refere que o preço que a China Three Gorges “não reflecte o prémio na data de liquidação da Oferta uma vez que, considerando o número de aprovações e condições a que a Oferta se encontra

sujeita, a data de liquidação da Oferta poderá ocorrer numa data próxima do pagamento do dividendo em 2019, sendo que, caso a liquidação ocorra em momento posterior ao pagamento do dividendo em 2019, a contrapartida da Oferta será ajustada para 3,07 euros por ação, assumindo um pagamento de dividendos de 0,19 euros por ação”.

É ainda de salientar que a CTG garante nos documentos da OPA que procurará manter uma política de dividendos estáve, ” não inferior àquela que foi divulgada pela Sociedade Visada”.

O Relatório da visada refere ainda que “a documentação relativa à Oferta Pública de Aquisição da EDP inclui os denominados “Planos” do Oferente para a EDP, bem como um conjunto de pressupostos e condições (todas estas últimas sujeitas a renúncia pelo Oferente) que poderão ter impacto na implementação do Plano Estratégico” e por isso “poderão vir a conduzir à necessidade de sujeição a parecer prévio do Conselho Geral e de Supervisão certas transações, previstas ou admitidas como possíveis nos documentos da Oferta”.