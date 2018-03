Edifício sede da Cambridge Analytica evacuado por pacote suspeito

O edifício da Cambridge Analytica em Londres, Inglaterra foi evacuado pela polícia, depois de um pacote suspeito ter sido encontrado no local, avança o jornal “Metro”. A consultora política tem estado no centro de várias polémicas, nomeadamente sobre o Facebook e da apropriação indevida dos dados de 50 milhões de utilizadores.

Esses dados serviram para a criação de perfis psicológicos, de modo a serem usados na campanha presidencial de Donald Trump, nas últimas eleições nos EUA.

A polícia britânica já confirmou que o pacote não constitui qualquer tipo de perigo.

