“EDIA aumenta capital em 17,2 milhões de euros por conversação de dívida”

A Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva anunciou no site da CMVM que no dia 30 de dezembro de 2016 foi aprovado por deliberação social unânime por escrito aumentar o capital social em 17.229.120,00 euros, através da emissão de 3.445.824 de ações nominativas, no valor de 5 euros cada, a subscrever e realizar pelo acionista Estado Português.

O aumento de capital da EDIA será em 17.229.117,99 euros por conversão de créditos detidos pelo Estado/Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que se venceram a 30 de novembro de 2016, com efeitos a essa data; e apenas 2,01 euros em dinheiro.