Edenred Portugal promove ação social e ambiental

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas e fornecedora do Cartão Refeição mais utilizado em Portugal, vai promover o ‘Ideal Day´no próximo dia 23 de junho dedicado a um projeto de cariz social e ambiental, avança a empresa em comunicado.

O projeto tem o nome “Frescos com Vida” e consiste num “programa da Comunidade Vida e Paz, que procurar criar oportunidades de trabalho para os seus utentes que estão em processo de reinserção social ao mesmo tempo que promove o cultivo de produtos hortícolas e frutas biológicas nos terrenos dos centros que a instituição tem na Venda do Pinheiro e Sobral de Monte Agraço”.

O CEO da Edenred Portugal, Mauro Borochovicius, comunicou que o ‘Ideal Day’ consiste numa iniciativa da empresa em promover o seu “compromisso com a comunidade local onde está inserida”.

Durante este ano, vão decorrer 46 iniciativas no mundo inteiro, no âmbito do ‘Ideal Day’.