Economistas da Goldman Sachs preocupados com Trump

Duas semanas de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e as incertezas (e cuidados) continuam. Desta vez foram os economistas do grupo Goldman Sachs Inc. a mostrarem os seus receios através de um comunicado.

“No período pós-eleições, a mudança positiva no sentimento dos investidores, das empresas e dos consumidores deu a entender que a probabilidade haver cortes nos impostos e regulação mais eficiente era maior do que a probabilidade de se colocarem restrições significativas ao comércio e à imigração”, escreveu o grupo liderado por Alec Phillips.

Numa nota publicada na semana passada, citada pela Bloomberg, os responsáveis referiram que, avaliando o primeiro mês do ano, “o equilíbrio dos riscos é relativamente menos positivo [ao período antes da tomada de posse]”.